Terzo polo, accuse incrociate (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo la rottura e le accuse incrociate, con il rilancio ieri di Renzi (c'è spazio politico anche senza Calenda) questo sabato romano prosegue con una pioggia di botta e riposta fra i due leader, in ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo la rottura e le, con il rilancio ieri di Renzi (c'è spazio politico anche senza Calenda) questo sabato romano prosegue con una pioggia di botta e riposta fra i due leader, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenabonetti : Carlo, sai quanto insieme abbiamo creduto e lavorato per dare vita al Terzo Polo, tante volte anche controvento. Ma… - FilBarbera : L’elefante nella stanza. Ma parliamo pure della veggente, del terzo polo, della champions. Intanto siamo a secco.… - raffaellapaita : Da amministratrice ho ricevuto avvisi di garanzia e ho affrontato un processo da cui sono stata assolta. Come me ta… - lucpopart : @eziomauro Terzo polo ,ma de che ? sarà il quinto , il sesto , non saprei … , sono tutte invenzioni dei giornalisti… - F_Rossi_ : RT @elenabonetti: Carlo, sai quanto insieme abbiamo creduto e lavorato per dare vita al Terzo Polo, tante volte anche controvento. Ma così… -