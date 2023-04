Terrore e panico sull'A1, un cavallo trotta contromano: ecco il video | Guarda (Di sabato 15 aprile 2023) Attimi di vero panico sulla superstrada Firenze-Siena. E immagini davvero sconvolgenti. Il tutto avviene nel pomeriggio di venerdì 14 aprile, quando gli automobilisti si sono imbattuti in un cavallo contromano. Il quadrupede trotterellava sull'asfalto, generando panico e paura tra chi guidava l'auto. L'episodio è avvenuto alle 10 del mattino sull'Autopalio, il raccordo autostradale Firenze-Siena, la diramazione dell'A1 in Toscana, all'altezza dello svincolo di Monteriggioni. La scena è stata ripresa dalla telecamera installata sul cruscotto di un auto che era di passaggio proprio in quel momento, immagini poi condivise dal proprietario della vettura. E il video è subito diventato virale. Molte auto sono state costrette a frenare all'improvviso, o a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Attimi di veroa superstrada Firenze-Siena. E immagini davvero sconvolgenti. Il tutto avviene nel pomeriggio di venerdì 14 aprile, quando gli automobilisti si sono imbattuti in un. Il quadrupede trotterellava'asfalto, generandoe paura tra chi guidava l'auto. L'episodio è avvenuto alle 10 del mattino'Autopalio, il raccordo autostradale Firenze-Siena, la diramazione dell'A1 in Toscana, all'altezza dello svincolo di Monteriggioni. La scena è stata ripresa dalla telecamera installata sul cruscotto di un auto che era di passaggio proprio in quel momento, immagini poi condivise dal proprietario della vettura. E ilè subito diventato virale. Molte auto sono state costrette a frenare all'improvviso, o a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : Scene di panico sull'A1: un cavallo trotta, terrorizzato, contromano. Brusche frenate e sterzate improvvise: ecco i… - SlappyGold : RT @intuslegens: Niente da fare, non riusciremo mai a convincervi che un orso va abbattuto. Perché quando ve ne parliamo non riuscite a fig… - unapeschetta : Terrore ansia angoscia terrore panico paura di non trovare lavoro come faccio a vivere così cazzo merda puttana - chaenazione : la paura il panico il terrore - Selflearning27 : @fieraitaliana7 @simolar1984 Niente da fare, non riusciremo mai a convincervi che un orso va abbattuto. Perché quan… -