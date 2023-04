Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Terracina / Elezioni amministrative 2023: si presentano cinque candidati a sindaco, depositate dieci liste - infotemporeale : Terracina / Elezioni amministrative 2023: scende in campo il candidato sindaco Alessandro Di Tommaso - rapisardandrea1 : Vandalizzati i manifesti elettorali di Fratelli d'Italia a Terracina ??? - CorriereCitta : Elezioni Terracina, imbrattati di vernice rossa i manifesti elettorali di Fratelli d’Italia - tusciatimes : Elezioni Terracina, solidarietà e condanna di Fdi per i manifesti imbrattati - -

... perché a, in provincia di Latina, sono stati deturpati i manifesti elettorali dei candidati al consiglio comunale per le imminentiche si terranno in merito al rinnovo dell'...Un pit - stop in vista del primo, vero banco di prova elettorale della legislatura: le... Ancora nel Lazio, da cerchiare in rosso la sfida a, comune commissariato la scorsa estate ...... Ferentino, Aprilia, Latina,, Fiumicino, Pomezia, Rocca di Papa, San Cesareo, Santa Marinella, Valmontone e Velletri. E Latina, unico capoluogo interessato da queste, è osservata ...

Elezioni amministrative a Terracina, imbrattati i manifesti di due candidati di Fratelli d’Italia LatinaToday

Tentativo di assalto alla sede di Fratelli d'Italia a Mestre: ignoti colpiscono le vetrate e poi le imbrattano con scritte vergognose ...Un italiano su dieci voterà alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Sei milioni e trecentomila elettori saranno chiamati a scegliere i sindaci di 791 comuni. Diciotto sono ...