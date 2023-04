Terra Amara, anticipazioni (16-22 aprile 2023): salta il matrimonio tra Hunkar e Fekeli (Di sabato 15 aprile 2023) Fekeli anticipazioni Terra Amara da domenica 16 a sabato 22 aprile 2023 Le nozze tra Hunkar Yaman e Ali Rahmet Fekeli stanno per celebrarsi e nessun componente delle due famiglie ha intenzione di partecipare al matrimonio, ad eccezione di Saniye che, nonostante le preghiere di Gaffur, si reca alla casa di campagna per aiutare Hunkar a prepararsi. All’arrivo dello sposo però si presenta anche Zuleyha. L’idea che la suocera possa trovare la felicità dopo tutte le ingiustizie che le ha inflitto per lei è insopportabile e racconta ad Ali Rahmet la verità sulle sue nozze con Demir, della prigionia forzata in casa, del ricovero in manicomio e dell’allontanamento da Adnan. Omette solo di dire che il bambino in realtà è ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 15 aprile 2023)da domenica 16 a sabato 22Le nozze traYaman e Ali Rahmetstanno per celebrarsi e nessun componente delle due famiglie ha intenzione di partecipare al, ad eccezione di Saniye che, nonostante le preghiere di Gaffur, si reca alla casa di campagna per aiutarea prepararsi. All’arrivo dello sposo però si presenta anche Zuleyha. L’idea che la suocera possa trovare la felicità dopo tutte le ingiustizie che le ha inflitto per lei è insopportabile e racconta ad Ali Rahmet la verità sulle sue nozze con Demir, della prigionia forzata in casa, del ricovero in manicomio e dell’allontanamento da Adnan. Omette solo di dire che il bambino in realtà è ...

