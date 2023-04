Teo Mammucari ipnotizza Ilary Blasi, vi ricordate la sua reazione (Di sabato 15 aprile 2023) Ilary Blasi e Teo Mammucari hanno conservato una solida amicizia, da quando hanno condotto Le Iene in coppia, non hanno mai smesso di frequentarsi. Spesso escono assieme ed hanno molti amici in comune. Proprio recentemente lo show man è stato ospite a cena a casa dell’ex moglie di Francesco Totti e in quest’occasione l’ha ipnotizzata. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 15 aprile 2023)e Teohanno conservato una solida amicizia, da quando hanno condotto Le Iene in coppia, non hanno mai smesso di frequentarsi. Spesso escono assieme ed hanno molti amici in comune. Proprio recentemente lo show man è stato ospite a cena a casa dell’ex moglie di Francesco Totti e in quest’occasione l’hata. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gia_Uss90 : @fabiofabbretti Avrei visto bene un Teo Mammucari in questo programma, qualcuno che prendesse in giro i concorrenti… - turestaa : @squaletto126 teo come teo mammucari - asannais : RT @ilaryblasi_ooc: Ilary parlando di Teo Mammucari: “Fa il maggiordomo da me dal lunedì al venerdì” - Le0nard0_vItAlE : RT @ilaryblasi_ooc: Ilary parlando di Teo Mammucari: “Fa il maggiordomo da me dal lunedì al venerdì” - santitastocazzo : RT @ilaryblasi_ooc: Ilary parlando di Teo Mammucari: “Fa il maggiordomo da me dal lunedì al venerdì” -