Tennis | l’Italdonne a un passo dalle Finals alla King Cup

(Di sabato 15 aprile 2023) Bratislava – E’ a unfinale l’Italia al torneo femminile del Billie Jean theCup in svolgimento a Bratislava. In campo ieri sono scese sia Camila Giorgi che Martina Trevisan. Queste ultime hanno vinto contro le rispettive avversaria della Slovacchia, rispettando le aspettative della vigilia. La Giorgi ha battuto Anna-Karolina Schmiedlova, per 6-2 6-3. La Trevisan invece ha sconfitto Viktoria Hruncakova, con il punteggio di 7-6 (9) 6-3. La fase finale si svolgerà a novembre e le Azzurre sono sul 2 a 0: “Ho giocato un bel match e sono stata solida: sono molto soddisfatta. – ha detto Camila Giorgi come riporta La Gazzetta dello Sport – Ho servito molto bene e sono stata sempre aggressiva. – ha proseguito – E’ stata una settimana molto bella e divertente ma quando arriva la partita devi essere concentrata e io lo sono ...