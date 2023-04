Tennis | Holger Rune | “Sinner è partito fortissimo | io ho trovato la soluzione per rimontare”

(Di sabato 15 aprile 2023)vola in finale nel Masters 1000 di Montecarlo. Il danese ha avuto la meglio al termine di una battaglia contro Jannikcon il punteggio di 1-6 7-5 7-5, reagendo ad un avvio complicato, aizzando il pubblico e rendendo la partita anche una lotta di nervi tra i due giocatori. Queste le sue parole a caldo dopo il match: “Jannik ha cominciato alla grande, io ho dovuto trovare le risorse dentro di me perquesta partita. Il pubblico è stato straordinario, è sempre bello e divertente giocare in queste condizioni e con questa atmosfera“. Sulla finale di domani contro Rublev: “In Australia non è stato per niente divertente contro Andrey Rublev, sono stato sfortunato. Tutti e due abbiamo giocato una grande partita, con Rublev siamo 1-1 nei precedenti e domani spero di passare in vantaggio e andare ...

