Tennis | Fabio Fognini esce dalla top 100 del ranking Atp per la prima volta dopo 14 anni

(Di sabato 15 aprile 2023)non sarà più all’interno della top 100 delmondiale Atp a partire da lunedì 17 aprile. Il ligure, fermo ai box per un infortunio alla caviglia che gli ha impedito di accettare la wild card per il torneo di Montecarlo, sarà al massimo numero 101.non usciva dai primi 100 del mondo da ben 14, per la precisione dal 20 aprile 2009: 708 settimane consecutive di permanenza che non considerano le 22 settimane di classifiche congelate per Covid nel 2020 e che fanno del taggiasco il ventesimo di tutti i tempi nelmaschile alla pari con Boris Becker che è stato in top 100 per 708 settimane dal 10 dicembre 1984 al 5 luglio 1998. A livello italiano,è stato complessivamente in top 100 per 771 settimane ed è il secondo azzurro in ...