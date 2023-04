**Tennis: Atp Montecarlo, Sinner ko, Rune in finale con Rublev** (Di sabato 15 aprile 2023) Montecarlo, 15 apr. (Adnkronos) - Jannik Sinner si ferma in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro è stato sconfitto in tre set in rimonta da Holger Rune con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 in due ore e 45 minuti e che in finale affronterà il russo Rublev. Il primo set per l'altoatesino è andato via liscio per chiudersi 6-1 senza intoppi. Ad inizio secondo set però l'azzurro va sotto 3-0 prima della sosta forzata per pioggia. Rientrati in campo Rune si porta 5-3, prima di esser ripreso sul 5-5 da Sinner che poi però perdere servizio e set 7-5. Nel terzo set Sinner sempre all'inseguimento, subisce il break fatale sul 6-5 e regala il successo al danese. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023), 15 apr. (Adnkronos) - Janniksi ferma in semial Masters 1000 di. L'azzurro è stato sconfitto in tre set in rimonta da Holgercon il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 in due ore e 45 minuti e che inaffronterà il russo Rublev. Il primo set per l'altoatesino è andato via liscio per chiudersi 6-1 senza intoppi. Ad inizio secondo set però l'azzurro va sotto 3-0 prima della sosta forzata per pioggia. Rientrati in camposi porta 5-3, prima di esser ripreso sul 5-5 dache poi però perdere servizio e set 7-5. Nel terzo setsempre all'inseguimento, subisce il break fatale sul 6-5 e regala il successo al danese.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Eurosport_IT : CHE IMPRESA: ai quarti di finale Musetti troverà Sinner ?????? #EurosportTENNIS | #Musetti | #MonteCarloMasters - iirpo : RT @repubblica: Tennis, Atp Montecarlo: Sinner cede a danese Rune (1-6, 7-5, 7-5). Il danese affronterà Rublev in finale - RaffoSarnataro : Sinner ha osato perdere una partita di tennis, e mò chi sopporterà tutti i numeri 1 dell'ATP (che sta per Anonimi T… - RaiNews : Atp Montecarlo, il 'bad boy' Rune batte Sinner e vola in finale. L'azzurro ha lottato fino alla fine ma si è dovuto… -