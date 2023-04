Tennis | Atp Montecarlo | Rublev batte Fritz in tre set e vola in finale

(Di sabato 15 aprile 2023), 15 apr. (Adnkronos) - Andrej Rublëv è il primo finalista del torneo Atp 1000 di. Il russo in semiha avuto la meglio in rimonta, dopo una lunga pausa causa pioggia, sullo statunitense Taylorcon il punteggio di 5-7, 6-1, 6-3 in due ore e 7 minuti. Fra poco in campo nell'altra semiJannik Sinner e Holger Rune.

Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW al termine della ... 7 con la possibilità di spingersi fino alla sesta posizione del rankingin caso di vittoria del ...È il giorno della verità per Jannik Sinner . Dopo aver vinto il derby azzurro con Lorenzo Musetti , sulla terra rossa di Montecarlo l'altoatesino affronta il danese Holger Rude , che nei quarti ha ...Fabio Fognini non sarà più all'interno della top 100 del ranking mondialea partire da lunedì 17 aprile . Il ligure, fermo ai box per un infortunio alla caviglia che gli ...tutti i tempi nel...

Tennis, tra poco in campo Sinner vs. Rune per la seconda semifinale - Rublev è il primo finalista - Rublev è il primo finalista RaiNews

