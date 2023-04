Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaSardegna : Telefoni e droga in carcere, agente condannato a 3 anni. Sassari, era stato arrestato nel marzo del 2020 #ANSA - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Telefoni e droga in carcere, agente condannato a 3 anni - Sardegna - Leggi tutto --> - agostinomela : Da guardia a carcerato è un attimo. - infoitinterno : Droga e telefoni alle carceri di Trapani, 22 arresti [VIDEO] - LTortuga : @Armega1967 @MisssFreedom Mi pare che siccome non siamo in grado di gestire un carcere 'normale' (vedi recenti noti… -

Un ex agente della Polizia penitenziaria, Marco Cau, è stato condannato dal tribunale di Sassari a tre anni per corruzione e spaccio di droga all'interno del carcere di Bancali, a Sassari. L'allora poliziotto era stato arrestato nel marzo di tre anni fa dopo oltre un anno di indagini.

(ANSA) - SASSARI, 15 APR - Un ex agente della Polizia penitenziaria, Marco Cau, è stato condannato dal tribunale di Sassari a tre anni per corruzione e spaccio di droga all'interno del carcere di ...A questo punto, i poliziotti hanno bloccato i due presunti acquirenti: entrambi sono stati trovati in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente e per tale motivo, sono stati sanzionati e segnal ...