Tathiana Garbin | “Camila Giorgi non ha voluto giocare | Trevisan preservata per il doppio” Italia alle Finals di BJK Cup

(Di sabato 15 aprile 2023) L’è riuscita a sconfiggere la Slovacchia per 3-2 e a qualificarsi per le Finali della Billie Jean King Cup, la massima competizione per Nazionali di tennis femminile. Le azzurre avevano chiuso la prima giornata in vantaggio per 2-0, ma oggi Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto (chiamata a sostituire) hanno perso i primi due singolari e tutto si è deciso nel terzo set del decisivodi spareggio dove Elisabetta Cocciaretto e Martinasono riuscite a regalare il successo al Bel Paese. La capitanaha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Passione, determinazione e perseveranza. La giornata era partita molto storta. La scelta tecnica di non schierare Martina...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kenmckinnon9 : Team Italy congratulations ?? Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini Camila Giorgi, Lucia Bron… - Tenniscircus : Emozioni positive a #Bratislava, prima giornata di match che porta la firma azzurra. 2-0 per la squadra capitanata… - sportli26181512 : Billie Jean King Cup, Slovacchia-Italia 0-2: vincono Giorgi e Trevisan: Impegnate contro la Slovacchia nel turno pr… - WeAreTennisITA : ITALIA ?? SLOVACCHIA Torna la Billie Jean King Cup, l'Italia di Tathiana Garbin sfida la Slovacchia. Il programma… - BananitaMayu : RT @GeorgeSpalluto: Tathiana Garbin sceglie Martina Trevisan e Camila Giorgi nel ruolo di singolariste per la sfida tra Slovacchia e Italia… -

... è apparsa quasi tarantolata dopo il break del 5 pari e in pura trance agonistica ha giocato il suo miglior tennis nel momento decisivo motivata anche da una carichissimain panchina. ...Il capitano della formazione italianacambia la protagonista del primo match: niente Trevisan, ma c'è Paolini schierata contro Schmiedlova. Il primo match, però, scivola via alla ...L'Italia vola alle Finali di Billie Jean King Cup. Nei preliminari della ex Fed Cup, le azzurre dihanno vinto in casa della Slovacchia al termine di una due giorni particolarmente sofferta. Sul cemento indoor della NTC Arena di Bratislava l'Italia ha vinto 3 - 2 , sfatando così il ...

Tathiana Garbin: "Camila Giorgi non ha voluto giocare, Trevisan preservata per il doppio". Italia alle Finals di BJK Cup OA Sport

L’Italia è riuscita a sconfiggere la Slovacchia per 3-2 e a qualificarsi per le Finali della Billie Jean King Cup, la massima competizione per Nazionali di tennis femminile. Le azzurre avevano chiuso ...Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan hanno superato 6-4 4-6 7-5 Viktoria Kuzmova Hruncakova e Tereza Mihalikova ...