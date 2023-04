Sull’ex docente multata in Città Alta | “Cultura non è il solo senso delle arti ma i modi di vivere | espressione dei sentimenti”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 aprile 2023) Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Paola Grazioli, insegnante, che interviene sul caso dell’exdi arteinper esercizio abusivo della professione di guida turistica. Mi sembra, da quanto espresso in BergamoNews, da parteguide turistiche sulla multa data alla professoressa Corbetta, che si sposti l’ottica dell’accaduto. Lanulla ha tolto alla loro preparazione, alla fatica per conseguire il titolo di guida autorizzata. La signora Corbetta, seppurin pensione ma ancora in servizio per l’Università della terza età a Casatenovo, si è comportata come qualsiasi insegnante in gita con i propri studenti. Nella mia lunga carriera di insegnante, nessun vigile infatti mi ha fermato per verificare l’abilitazione di ...