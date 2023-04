Sudan | un aereo da guerra sorvola la capitale Karthoum

(Di sabato 15 aprile 2023) Forte tensione in. Combattimenti ed esplosioni sono in corso nellaKhartoum ed in altre parti del Paese fra i paramilitari, che affermano di aver preso il controllo dell'aeroporto e del ...

Forte tensione in Sudan. Combattimenti ed esplosioni sono in corso nella capitale Khartoum ed in altre parti del Paese. Nelle immagini, un aereo da guerra sorvola la capitale mentre il fumo si alza. I media locali riferiscono che tutti i ponti di questa città sono stati chiusi e che il traffico aereo all'aeroporto internazionale della capitale è stato interrotto. I paramilitari sudanesi affermano di aver preso il controllo del palazzo presidenziale di Khartoum e dell'aeroporto di Khartoum, mentre vanno avanti da settimane le rivalità tra i due generali.

Forte tensione in Sudan. Combattimenti ed esplosioni sono in corso nella capitale Khartoum ed in altre parti del Paese fra i paramilitari, ...L'inviato delle Nazioni Unite in Sudan, Volker Perthes, ha invitato soldati e paramilitari a cessare "immediatamente" i combattimenti a Khartoum e altrove nel Paese. (ANSA) ...