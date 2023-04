Sudan, scoppia la guerra tra le fazioni al potere: le milizie filorusse attaccano il palazzo presidenziale (Di sabato 15 aprile 2023) Spari e bombardamenti risuonano a Khartoum, dove va in scena la resa dei conti tra l’esercito del Sudan e le forze paramilitari. Le tensioni degli scorsi giorni sono sfociate in aperto conflitto nelle strade e nei cieli della capitale, dove sono stati anche avvistati aerei da combattimenti che avrebbero bombardato obiettivi delle Forze di supporto rapido (Rsf). Low-flying jets from Sudan Air Force over Khartoum. H/T to @amalhamdanelex for sharing. pic.twitter.com/F2OIzUJVbI — Benjamin Strick (@BenDoBrown) April 15, 2023 Gli scontri seguono il fallimento delle trattative per la transizione a un governo civile, attribuito principalmente al mancato accordo per l’integrazione delle forze paralimitari nell’esercito regolare. Le forze guidate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, vicepresidente del Consiglio sovrano che guida il paese, sono inoltre ... Leggi su tpi (Di sabato 15 aprile 2023) Spari e bombardamenti risuonano a Khartoum, dove va in scena la resa dei conti tra l’esercito dele le forze paramilitari. Le tensioni degli scorsi giorni sono sfociate in aperto conflitto nelle strade e nei cieli della capitale, dove sono stati anche avvistati aerei da combattimenti che avrebbero bombardato obiettivi delle Forze di supporto rapido (Rsf). Low-flying jets fromAir Force over Khartoum. H/T to @amalhamdanelex for sharing. pic.twitter.com/F2OIzUJVbI — Benjamin Strick (@BenDoBrown) April 15, 2023 Gli scontri seguono il fallimento delle trattative per la transizione a un governo civile, attribuito principalmente al mancato accordo per l’integrazione delle forze paralimitari nell’esercito regolare. Le forze guidate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, vicepresidente del Consiglio sovrano che guida il paese, sono inoltre ...

Scoppiano le tensioni fra esercito e paramilitari: si combatte in Sudan In Terris Sudan, scoppia la guerra tra le fazioni al potere: le milizie filorusse attaccano il palazzo presidenziale Spari e bombardamenti risuonano a Khartoum, dove va in scena la resa dei conti tra l'esercito del Sudan e le forze paramilitari. Le tensioni degli scorsi giorni sono sfociate in aperto conflitto nelle ...