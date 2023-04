Sudan | pesanti scontri in tutta Khartoum I paramilitari | “Controlliamo il palazzo presidenziale e l’aeroporto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) L’esercito si scontra con idelle Forze di sostegno rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdane Daglo, che riferiscono di avere preso il controllo deldi, capitale del. Gli spari di questa mattina sono stati uditi in diverse aree della città, tra cui il centro e il quartiere di Bahri. In una dichiarazione rilasciata questa mattina, le Fsr hanno accusato l’esercito di aver attaccato le sue forze in una delle sue basi a sud di. L’esercito avrebbe usato armi leggere enell’attacco. “I combattimenti, iniziati nella parte sud di, si sono rapidamente diffusi attraverso il Nilo fino alla città gemella di Omdurman, dove residenti hanno detto che uomini ...