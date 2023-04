Sudan nel caos: le milizie filorusse attaccano il palazzo presidenziale (Di sabato 15 aprile 2023) Sono in corso pesanti combattimenti a Khartoum, sullo sfondo della rivalità che va avanti da settimane tra i due generali a capo del colpo di Stato del 2021. I paralimitari Sudani hanno riferito di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 aprile 2023) Sono in corso pesanti combattimenti a Khartoum, sullo sfondo della rivalità che va avanti da settimane tra i due generali a capo del colpo di Stato del 2021. I paralimitarii hanno riferito di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : In #Sudan è in atto una sorta di golpe nel golpe, sono in corso scontri tra l’esercito sudanese e le milizie #Rsf.… - nelloscavo : Era il 2017, ed era (quasi) tutto chiaro. Non avevamo ancora scoperto la trattativa Stato (Italia) - Mafia (#Libia)… - AndreaZitani : RT @Majakovsk73: 1\#Sudan Breve recap e cosa sappiamo finora: Nel 2021 è stato deposto il presidente Al Bashir con un colpo di stato del g… - Tomi58008739 : RT @Lukyluke311: 15/ Per avere il pieno controllo del Sudan, Mosca sta ora supportando senza riserve il Generale Hemedti nel suo scontro co… - Peppezappulla : @MarceVann Non disturbate l'O.N.U. in questo momento ...sembra sia impegnata a bacchettare noi, sulla questione cla… -