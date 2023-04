Sudan, italiani ong Music for Peace bloccati a Khartoum: tra loro bambino 8 anni (Di sabato 15 aprile 2023) La testimonianza: "Colpi di tank e scontri a fuoco, proprio sulla strada che porta all'aeroporto" Un gruppo di italiani è bloccato a Khartoum, la capitale del Sudan teatro da questa mattina di violenti scontri tra forze regolari e paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf). Si tratta di cinque persone, tra cui un bambino di 8 anni, spiega all’Adnkronos Stefano Rebora, presidente dell’ong Music for Peace. “La situazione è sicuramente tesa”, afferma Rebora, che parla dal compound, dalle finestre del quale “abbiamo visto colpi di tank e scontri a fuoco, proprio su Africa Road che porta all’aeroporto”. “Siamo in stretto contatto con l’ambasciata e con l’ambasciatore, che sta facendo un lavoro eccellente”, prosegue il presidente dell’ong, notando che gli scontri ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) La testimonianza: "Colpi di tank e scontri a fuoco, proprio sulla strada che porta all'aeroporto" Un gruppo diè bloccato a, la capitale delteatro da questa mattina di violenti scontri tra forze regolari e paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf). Si tratta di cinque persone, tra cui undi 8, spiega all’Adnkronos Stefano Rebora, presidente dell’ongfor. “La situazione è sicuramente tesa”, afferma Rebora, che parla dal compound, dalle finestre del quale “abbiamo visto colpi di tank e scontri a fuoco, proprio su Africa Road che porta all’aeroporto”. “Siamo in stretto contatto con l’ambasciata e con l’ambasciatore, che sta facendo un lavoro eccellente”, prosegue il presidente dell’ong, notando che gli scontri ...

