Sudan | Governo italiano | abbandonare le armi | riprendere negoziati

(Di sabato 15 aprile 2023) "Ilsegue con preoccupazione gli eventi in corso ine si unisce agli appelli ONU, UA e UE perché cessino i combattimenti a Khartoum e altrove, per la sicurezza del popolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mariateresa1316 : RT @Miti_Vigliero: Golpe o no, cosa muove i ribelli sudanesi contro la transizione Il gruppo armato che destabilizza il Paese (e ha colleg… - il_verabulum : #Sudan Ma circa uno o due mesi fà il governo Sudanese non ha concesso alla marina Militare Russa l'uso di una base… - Miti_Vigliero : Golpe o no, cosa muove i ribelli sudanesi contro la transizione Il gruppo armato che destabilizza il Paese (e ha c… - Bolpet : RT @DanielaColi2: Il Sudan è senza governo dal 2021. Al governo ci sono i militari e i paramilitari ribelli sono contro i militari ( @anado… - putino : I ribelli dell'RSF (Rapid Support Forces), che hanno organizzato un colpo di stato contro il governo del #Sudan, ha… -

"Ilitaliano segue con preoccupazione gli eventi in corso ine si unisce agli appelli ONU, UA e UE perché cessino i combattimenti a Khartoum e altrove, per la sicurezza del popolo sudanese e ......presidenziale e dell'aeroporto delle capitale in cui abitano circa 2 milioni dei 45 del. Già ...su queste e altre questioni stanno ritardando la firma di un accordo finale per passare a un...... la capitale delteatro da questa mattina di violenti scontri tra forze regolari e ...due parti su queste e altre questioni stanno ritardando la firma di un accordo finale per passare a un...

Il fragile equilibrio del Sudan: che cosa c'è dietro gli scontri nella capitale Khartoum RaiNews

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Il Governo italiano segue con preoccupazione gli eventi in corso in Sudan e si unisce agli appelli Onu, Ua e Ue perché cessino i combattimenti a Khartoum e altrove, per la ...Padovanews è un periodico iscritto nel Registro della stampa del Tribunale di Padova (numero iscrizione 2072 del 07/03/2007) Editore: Associazone di promozione sociale "Mescool - network creativo indi ...