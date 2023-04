(Di sabato 15 aprile 2023) “Questa mattina ci siamo svegliati con gli scontri tra militari e paramilitari. Nonostante il nostro ospedale di cardiochirurgia si trovi a una decine di chilometri dal luogo degli scontri a Khartoum, abbiamo sentito dei, probabilmente di artiglieria pesante. Poi hanno iniziato a inseguirsi informazioni su cosa accade in città”. Lo racconta all’Adnkronos dalla capitaleese Muhameda Tulumovic,del programma diin, spiegando che a far scoppiare le violenze sarebbe stato un presunto attacco a un quartier generale dei paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf). Secondo la country manager di, la situazione a Khartoum è “tesa” dal momento che ...

"Al momento abbiamo rimodulato l'attività nei nostri centri". È quanto spiega Muhameda Tulumovic,del programma di Emergency in, dopo che scontri armati tra l'esercito governativo sudanese e le milizie paramilitari Rapid Support Forces sono iniziati questa mattina dalle strade

Sudan, direttrice Emergency: "ridotte attività, uditi boati molto forti" Adnkronos

In corso golpe delle Forze di supporto rapido : combattimenti nella capitale Sudan nel caos dopo che gruppi di paramilitari hanno messo in atto un tentativo di golpe per rovesciare l’esercito al poter ...Il ministro: "La situazione resta tesa ma gli italiani presenti stanno bene e in stretto collegamento con la nostra ambasciata" ...