Sudan | direttrice Emergency | Ridotte attività | uditi boati molto forti

"Questa mattina ci siamo svegliati con gli scontri tra militari e paramilitari. Nonostante il nostro ospedale di cardiochirurgia si trovi a una decine di chilometri dal luogo degli scontri a Khartoum, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emergency_ong : #Sudan nella capitale #Khartoum combattimenti tra esercito e forze paramilitari #RSF, esplosioni e bombardamenti. M… - emergency_ong : #Sudan, scontri a #Khartoum: la nostra testimonianza. “Attività sanitarie di EMERGENCY a regime ridotto per questio… - emergency_ong : Dal #Sudan l'aggiornamento di Muhameda Tulumovic, Direttrice programma EMERGENCY: “a #Khartoum staff sudanese non p… - Nat_Casatelli : RT @emergency_ong: Dal #Sudan l'aggiornamento di Muhameda Tulumovic, Direttrice programma EMERGENCY: “a #Khartoum staff sudanese non può ri… - Nat_Casatelli : RT @emergency_ong: #Sudan nella capitale #Khartoum combattimenti tra esercito e forze paramilitari #RSF, esplosioni e bombardamenti. Muhame… -