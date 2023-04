Sudan come in Ucraina: i filorussi assaltano l'aeroporto. Colpo di Stato iniziato (Di sabato 15 aprile 2023) Nella capitale Sudanese Khartum si sono registrati scontri a fuoco, legati alle forti tensioni tra l'esercito e i paramilitari filorussi delle Forze di supporto rapido. Secondo le prime informazioni, i paramilitari controllano l'aeroporto e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. In una dichiarazione rilasciata poche ore prima, le Fsr hanno accusato l'esercito di aver attaccato le sue forze in una delle basi a sud di Khartum. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Nella capitaleese Khartum si sono registrati scontri a fuoco, legati alle forti tensioni tra l'esercito e i paramilitaridelle Forze di supporto rapido. Secondo le prime informazioni, i paramilitari controllano l'e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale. In una dichiarazione rilasciata poche ore prima, le Fsr hanno accusato l'esercito di aver attaccato le sue forze in una delle basi a sud di Khartum.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpiccologiulio : RT @Lukyluke311: Sudan: come da informazioni di cui sopra, le forze d’élite RSF pare abbiano avuto la meglio. - smilypapiking : RT @analiticamente1: Per chi non segue @Majakovsk73 che è sul pezzo, vorrei informarvi che in Sudan la Wagner con accoliti sta tentando un… - angzarre : RT @analiticamente1: Per chi non segue @Majakovsk73 che è sul pezzo, vorrei informarvi che in Sudan la Wagner con accoliti sta tentando un… - putino : RT @Majakovsk73: 3\#Sudan ha terrorizzato la regione. Il movimento RSF è stato fondato dal generale Dagalo, conosciuto con il soprannome di… - R_iccard_o : RT @analiticamente1: Per chi non segue @Majakovsk73 che è sul pezzo, vorrei informarvi che in Sudan la Wagner con accoliti sta tentando un… -