Sudan, combattimenti a Khartum tra esercito e milizie filorusse. Attaccato il palazzo presidenziale (Di sabato 15 aprile 2023) Spari ed esplosioni nel centro di Khartoum, vicino al quartier generale militare, tra l’esercito regolare, guidato dal presidente del Consiglio di transizione e comandante in capo dei militari del Sudan, il tenente generale Abdel-Fattah Al-Burhan, e le milizie dell’Rsf, le Forze di rapido supporto, una formazione paramilitare sotto il controllo del vicepresidente del Consiglio di transizione Mohamed Hamdan Dagalo e appoggiata dal gruppo Wagner. La difficile transizione governativa in Sudan La tensione tra esercito e paramilitari dura da tempo e ruota intorno alle modalità di integrazione delle due forze, che rappresenta una delle condizioni dell’accordo per la transizione a un governo civile dopo il golpe militare dell’ottobre del 2021, che secondo alcuni analisti sarebbe ritardata proprio dal legame ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) Spari ed esplosioni nel centro di Khartoum, vicino al quartier generale militare, tra l’regolare, guidato dal presidente del Consiglio di transizione e comandante in capo dei militari del, il tenente generale Abdel-Fattah Al-Burhan, e ledell’Rsf, le Forze di rapido supporto, una formazione paramilitare sotto il controllo del vicepresidente del Consiglio di transizione Mohamed Hamdan Dagalo e appoggiata dal gruppo Wagner. La difficile transizione governativa inLa tensione trae paramilitari dura da tempo e ruota intorno alle modalità di integrazione delle due forze, che rappresenta una delle condizioni dell’accordo per la transizione a un governo civile dopo il golpe militare dell’ottobre del 2021, che secondo alcuni analisti sarebbe ritardata proprio dal legame ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Sudan si registrano combattimenti ed esplosioni vicino al quartier generale dei paramilitari delle Forze di sost… - emergency_ong : #Sudan nella capitale #Khartoum combattimenti tra esercito e forze paramilitari #RSF, esplosioni e bombardamenti. M… - SecolodItalia1 : Sudan, combattimenti a Khartum tra esercito e milizie filorusse. Attaccato il palazzo presidenziale… - FrancoScarsell2 : Alta tensione a Khartoum, in Sudan,dove testimoni riferiscono di 'combattimenti'ed esplosioni vicino al quartier ge… - rtl1025 : ?? L'inviato dell'#ONU in #Sudan, Volker Perthes, ha invitato soldati e paramilitari a cessare 'immediatamente' i c… -