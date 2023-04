Stupro, una porta socchiusa non è un invito ad entrare. Lo ha stabilito la Cassazione (Di sabato 15 aprile 2023) Una ragazza esce una sera con un ragazzo, bevono, lei ad un certo punto si stente male, va in bagno chiedendo che lui le tenga la borsa e le passi dei fazzoletti di carta per asciugarsi e lascia la porta socchiusa. A quel punto il ragazzo entra nel bagno, le impone un atto sessuale. La ragazza lo denuncia per Stupro. In primo grado viene condannato a due anni e due mesi poi la Corte d’Appello di Torino smonta la condanna in primo grado e in nove pagine fa riferimento al difficile passato familiare della ragazza poi, in alcuni passaggi, scrive che la porta socchiusa del bagno avrebbe fatto “insorgere nell’uomo l’idea che quella fosse l’occasione propizia che la giovane gli stava offrendo? invito che l’uomo non si fece sfuggire e che la ragazza non seppe gestire perché ubriaca e presa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Una ragazza esce una sera con un ragazzo, bevono, lei ad un certo punto si stente male, va in bagno chiedendo che lui le tenga la borsa e le passi dei fazzoletti di carta per asciugarsi e lascia la. A quel punto il ragazzo entra nel bagno, le impone un atto sessuale. La ragazza lo denuncia per. In primo grado viene condannato a due anni e due mesi poi la Corte d’Appello di Torino smonta la condanna in primo grado e in nove pagine fa riferimento al difficile passato familiare della ragazza poi, in alcuni passaggi, scrive che ladel bagno avrebbe fatto “insorgere nell’uomo l’idea che quella fosse l’occasione propizia che la giovane gli stava offrendo?che l’uomo non si fece sfuggire e che la ragazza non seppe gestire perché ubriaca e presa ...

