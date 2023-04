"Studiate sempre”: Meloni ad Addis Abeba, l'appello nella scuola Galilei (Di sabato 15 aprile 2023) "Ciao ragazzi, Studiate sempre". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad alcuni studenti che si sono avvicinati per presentarsi durante la visita alla scuola Galileo Galilei di Addis Abeba.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) "Ciao ragazzi,". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaad alcuni studenti che si sono avvicinati per presentarsi durante la visita allaGalileodi.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Etiopia, Giorgia #Meloni si rivolge ad alcuni ragazzi che si sono avvicinati per presentarsi durante la visita alla… - Agenzia_Ansa : Meloni in visita alla scuola ad Addis Abeba: 'Studiate sempre' #ANSA - teddybeatlesday : RT @esaurita_: “ciao ragazzi, studiate sempre ma non in italia grazie, piuttosto vi lasciamo morire in mare aperto se volete” - taxwasp : RT @TecnicaScuola: Meloni esorta gli studenti della scuola italiana di Addis Abeba: ragazzi studiate sempre, il 100% trova lavoro -- https:… - giggiross123 : RT @cla__ro: @ultimora_pol 'Studiate sempre, ma non tutto, magari saltate qualche pagina del libro di storia' -