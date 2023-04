Stretta sui permessi Immigrazione | il governo col pugno di ferro | cosa cambia

(Di sabato 15 aprile 2023) La nuovadelsui migranti arriva sotto forma di due emendamenti al “decreto Cutro” in discussione al Senato. Le maglie si stringono ulteriormente sui richiedenti asilo, che in attesa di conoscere l'esito della loro domanda di protezione internazionale, non potranno più essere ospitati dal Sistema di accoglienza e integrazione gestito (Sai) dagli enti locali, ma saranno accolti dai centri di accoglienza governativi. Tra i richiedenti asilo, i servizi di integrazione saranno concessi solo a chi entra in Italia attraverso i corridoi umanitari e a chi appartiene alle categorie vulnerabili (donne in gravidanza, anziani, soggetti fragili. L'esecutivo interviene sugli articoli 5 e 7 del decreto varato lo scorso 10 marzo. Le modifiche, sulle quali la maggioranza ha raggiunto un'intesa, sono state annunciate da Nicola Molteni, ...

In Italia, intanto, migranti si muove il centrodestra che ha presentato (tutti e tre i partiti insieme) un unico sub - emendamento per cancellare le protezioni speciali ai rifugiati.

«Il rischio di una saldatura tra i molteplici focolai di crisi e una destabilizzazione più ampia potrebbe alimentare flussi irregolari verso l'Unione europea».