Strage Erba | pg | Olindo e Rosa vittime di errore giudiziario | riaprire il caso

(Di sabato 15 aprile 2023) Milano, 15 apr. (Adnkronos) -Romano eBazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per match pareggiato 1-1 sul campo del Bologna , sono innocenti. Lo sostiene il pg di Milano Cuno Tarfusser che, su input della difesa, ha avanzato richiesta di revisione del processo per la morte di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, della nonna del piccolo Paola Galli e di una vicina di casa Valeria Cherubini. Una richiesta, si legge nell'atto di 58 pagine in possesso dell'Adnkronos, che viene sollevata dal magistrato "in tutta coscienza, per amore di verità e di giustizia e per l'insopportabilità del pensiero che due persone, probabilmentedi, stiano scontando l'ergastolo". In tal senso chiede che la corte d'Appello di Brescia, titolata a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... a_monteleone : STRAGE ERBA: PG, NUOVE PROVE E SCIENZA SGRETOLANO CONDANNA OLINDO E ROSA 'Moltissimi erano gli elementi che sin da… - repubblica : Strage di Erba, la procura generale valuta i nuovi atti: 'Olindo e Rosa vittime di un errore giudiziario, riaprire… - Corriere : Strage Erba, il procuratore: «Olindo e Rosa vittime di errore giudiziario, riaprire il caso» - News24_it : Strage di Erba, l'affondo del pg: “Rosa e Olindo innocenti, oggi la scienza sgretola la sentenza di condanna” - IL… - marisavillani : RT @LaStampa: Strage di Erba, il Pg: “Olindo e Rosa vittime di errore giudiziario, riaprire il caso” -

Olindo Romano e Rosa Bazzi , condannati in via definitiva all' ergastolo per ladi, sono innocenti. Lo sostiene il pg di Milano Cuno Tarfusser che, su input della difesa, ha avanzato richiesta di revisione del processo per la morte di Raffaella Castagna, del figlio ...Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per ladi, sono innocenti. Lo sostiene il pg di Milano Cuno Tarfusser che, su input della difesa, ha avanzato richiesta di revisione del processo per la morte di Raffaella Castagna, del figlio ...Il processo su Olindo Romano e Rosa Bazzi va rivisto. La richiesta di revisione del procedimento giudiziario sulladiè arrivata dal pg di Milano Cuno Tarfusser, che giustifica così le sue mosse: 'Il contesto in cui le tre prove, riconoscimento da parte del testimone oculare Mario Frigerio e macchia di ...

Strage di Erba, l'affondo del pg: “Rosa e Olindo innocenti, oggi la scienza sgretola la sentenza di condanna” IL GIORNO

Una ventina di pagine per chiedere di riaprire il caso sulla Strage di Erba. E’ la richiesta del sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser che, ora, dovrà essere vagliata dai vertici del ...Secondo il Procuratore Generale di Milano Olindo Romano e Rosa Bazzi sarebbero innocenti e la loro condanna all’ergastolo per la strage di Erba ...