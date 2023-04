Strage Erba | pg | “Olindo e Rosa vittime di errore giudiziario | riaprire il caso”

(Di sabato 15 aprile 2023) Il documento di 58 pagine in possesso dell'AdnkronosRomano eBazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per ladi, sono innocenti. Lo sostiene il pg di Milano Cuno Tarfusser che, su input della difesa, ha avanzato richiesta di revisione del processo per la morte di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk di soli 2 anni, della nonna del piccolo Paola Galli e di una vicina di casa Valeria Cherubini. Una richiesta, si legge nell’atto di 58 pagine in possesso dell’Adnkronos, che viene sollevata dal magistrato “in tutta coscienza, per amore di verità e di giustizia e per l’insopportabilità del pensiero che due persone, probabilmentedi, stiano scontando l’ergastolo”. In tal senso chiede che la corte ...

"Speravamo fosse finita ma ci risiamo" . Sono le parole dei fratelli Pietro e Beppe Castagna, che l'11 dicembre 2006, giorno delladi, hanno perso la madre Paola Galli , la sorella Raffaella e il nipotino di due anni Youssef Marzouk . Un commento arrivato in particolare dopo un recente servizio andato in onda durante ...

