Strage di Erba | i fratelli Castagna rispondono alla tesi innocentista di Olindo e Rosa | «L' ennesima assurda richiesta»

(Di sabato 15 aprile 2023) In un recente servizio, la trasmissione Le Iene ha riportato in auge lasecondo cuiRomano eBazzi potrebbero essere innocenti. Alcuni giorni dopo, la Procura ha chiesto la riapertura del caso

Dopo la notizia dell'ipotesi di revisione del processo per ladi, parlano Beppe e Pietro Castagna , figli, fratelli e zii di tre delle quattro vittime degli omicidi dell'11 dicembre 2006, per cui sono stati condannati Olindo Romano e Rosa Bazzi . ...Da Panorama del 29 ottobre 2009 A parte la sua Rosa, quel che gli manca di più sono gli hamburger e le patatine. Lo stesso pasto che consumò l'11 dicembre 2006, la notte delladi: quella per cui è stato condannato all'ergastolo con la moglie. Olindo Romano, netturbino di 47 anni, ora vive sorvegliato a vista in una piccola cella della casa circondariale di Parma.Rosa e Olindo, ipotesi revisione del processo delladi. 'Nuovi testimoni' Messina Denaro, Laura Bonafede arrestata. Il gip: 'Ha vissuto per anni come una persona normale' Maschera da ...

Olindo e Rosa potrebbero essere innocenti. Lo sfogo dei fratelli Castagna sulla riapertura del caso sulla strage di Erba.