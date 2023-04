Strage di Erba | chiesta la revisione del processo Il pg | «Olindo Romano e Rosa Bazzi vittime di errore giudiziario»

(Di sabato 15 aprile 2023) Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria di, condannati in via definitiva all'ergastolo per ladi. Il pg di Milano, Cuno Tarfusser, su input della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... a_monteleone : STRAGE ERBA: PG, NUOVE PROVE E SCIENZA SGRETOLANO CONDANNA OLINDO E ROSA 'Moltissimi erano gli elementi che sin da… - repubblica : Strage di Erba, gli atti depositati alla procura generale: 'Olindo e Rosa vittime di un errore giudiziario, riaprir… - repubblica : Strage di Erba, la procura generale valuta i nuovi atti: 'Olindo e Rosa vittime di un errore giudiziario, riaprire… - trilobiiusgrou : RT @eziomauro: Strage di Erba, il sostituto procuratore di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti in carcere. Sono vittime di un errore giudiziar… - GMontalesi : RT @eziomauro: Strage di Erba, il sostituto procuratore di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti in carcere. Sono vittime di un errore giudiziar… -

...mossa dal sostituto procuratore della corte d'Appello di Milano è quella di chiedere alla corte d'Appello di Brescia di rinnovare l'istruzione dibattimentale 'per quanto riguarda ladi'. ...Olindo Romano e Rosa Bazzi , condannati in via definitiva all' ergastolo per ladi, sono innocenti. Lo sostiene il pg di Milano Cuno Tarfusser che, su input della difesa, ha avanzato richiesta di revisione del processo per la morte di Raffaella Castagna, del figlio ...Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per ladi, sono innocenti. Lo sostiene il pg di Milano Cuno Tarfusser che, su input della difesa, ha avanzato richiesta di revisione del processo per la morte di Raffaella Castagna, del figlio ...

Strage Erba, pg: "Olindo e Rosa vittime di errore giudiziario, riaprire il caso" Adnkronos

Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba. Il pg di Milano, Cuno Tarfusser, su input della difesa, ha ...Due richieste di revisione simili ma non sovrapponibili potrebbero riscrivere la strage di Erba, per cui sono stati condannati all'ergastolo nel 2010 i coniugi Olindo… Leggi ...