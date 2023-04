Strage di Erba | chiesta la revisione del processo Il pg | «Olindo Romano e Rosa Bazzi innocenti | sono vittime di errore giudiziario»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Strage Erba, il procuratore: «Olindo e Rosa vittime di errore giudiziario, riaprire il caso» - MediasetTgcom24 : Strage di Erba, il pg di Milano: 'Olindo e Rosa innocenti, prove scientifiche li scagionano' #strageerba #rosa… - a_monteleone : STRAGE ERBA: PG, NUOVE PROVE E SCIENZA SGRETOLANO CONDANNA OLINDO E ROSA 'Moltissimi erano gli elementi che sin da… - a42nno : RT @SkyTG24: Strage di Erba, pg: 'Olindo e Rosa vittime di un errore giudiziario, riaprire il caso' - vaniacavi : RT @Musso___: Strage di Erba Olindo e Rosa innocenti Sì, sono d’accordo. Invero, non ho mai capito come potessero essere colpevoli htt… -

Il processo sul caso delladipotrebbe essere riaperto dopo la richiesta di revisione da parte del procuratore generale Cuno Tarfusser. Il pg di Milano, che sostiene l'accusa, ha infatti ipotizzato che Olindo Romano ...approfondimento, dall'eccidio alla condanna di Rosa Bazzi e Olindo Romano 'Mancato perseguimento di altre piste investigative' Il pg sottolinea anche come nella vicenda ci sia stato un '...Tarfusser, ha chiesto alla Corte di appello di Brescia la revisione del processo che ha condannato all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Brazzi per ladi(Co) dell'11 dicembre 2006. Quella ...

Il processo sulla strage di Erba si riapre Il procuratore: "Errore giudiziario per Olindo e Rosa" Virgilio Notizie

AGI - È "in tutta coscienza, per amore di Verità e Giustizia (scritte in maiuscolo, ndr) e per l'insopportabilità che due persone, vittime probabilmente di un errore giudiziario,stiano scontando l'erg ...Possibile nuova svolta nel caso della strage di Erba, col pg milanese Tarfusser che ha chiesto la revisione del processo ...