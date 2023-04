Stipendi, chi guadagna in busta paga dal taglio dei contributi: le simulazioni con cuneo fiscale fino al 4% (Di sabato 15 aprile 2023) Stipendi. Da giugno si va verso buste paga più pesanti con il taglio del cuneo fiscale fino al 4%. Un taglio di un altro punto dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 aprile 2023). Da giugno si va verso bustepiù pesanti con ildelal 4%. Undi un altro punto deiprevidenziali a carico dei lavoratori...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Eh niente, la cretinata di oggi a quanto pare è stata quella di prendere un video di Novembre di Giorgetti che parl… - Giancar70336148 : RT @Ste_Mazzu: Nel solo Paese europeo in cui negli ultimi 30 anni gli stipendi sono diminuiti e con la Bce che imputa l'inflazione ai megap… - _MaxFree_ : RT @Ste_Mazzu: Nel solo Paese europeo in cui negli ultimi 30 anni gli stipendi sono diminuiti e con la Bce che imputa l'inflazione ai megap… - carmen_distaso : RT @Ste_Mazzu: Nel solo Paese europeo in cui negli ultimi 30 anni gli stipendi sono diminuiti e con la Bce che imputa l'inflazione ai megap… - Per1attimo : RT @Ste_Mazzu: Nel solo Paese europeo in cui negli ultimi 30 anni gli stipendi sono diminuiti e con la Bce che imputa l'inflazione ai megap… -