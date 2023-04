Starship | il razzo di Elon Musk pronto per il lancio | l’obiettivo è portare carichi su Luna e Marte

(Di sabato 15 aprile 2023) 17 aprile. È questa la data fissata da SpaceX per il primodi prova di, il veicolo spaziale pered equipaggi sulla, sue anche oltre: l’azienda ha infatti accelerato i preparativi nelle ultime settimane, ed il suo amministratore delegato,, ha ripetutamente rafforzato questa ipotesi in diversi tweet pubblicati nei giorni scorsi. Se ilavrà successo,diventerà ilpiù potente della storia: grazie a 33 motori che generano quasi 7,5 milioni di chilogrammi di spinta, toglierà infatti il primato allo Space Launch System (Sls) della Nasa, che ha debuttato a novembre 2022 nella missione Artemis 1 e che, al momento del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Elon Musk alla conquista di Marte, tutto pronto per il lancio del razzo Starship - PapyPero1 : RT @nureldin: ?? Il primo lancio orbitale di #Starship di @SpaceX è al momento previsto lunedì alle 14.00 ora italiana. Qui info sul lancio… - Banner04010 : RT @nureldin: ?? Il primo lancio orbitale di #Starship di @SpaceX è al momento previsto lunedì alle 14.00 ora italiana. Qui info sul lancio… - ScottWo03008429 : RT @nureldin: ?? Il primo lancio orbitale di #Starship di @SpaceX è al momento previsto lunedì alle 14.00 ora italiana. Qui info sul lancio… - Rafik57554474 : RT @nureldin: ?? Il primo lancio orbitale di #Starship di @SpaceX è al momento previsto lunedì alle 14.00 ora italiana. Qui info sul lancio… -

...ha rilasciato una licenza di lancio per laa SpaceX di Elon Musk, un ultimo passo fondamentale che autorizza l'azienda a tentare per la prima volta un lancio orbitale del suo imponenteLa FAA aveva annunciato lo scorso anno la richiesta a SpaceX di intraprendere più di 75 azioni per ridurre gli effetti ambientali del volo del suodal sud del Texas. Ma non tutte le ...COS'È, IL SUPERDI SPACEX La navicellaè alta 50 metri mentre Super Heavy, il potentesu cui viene collocata l'astronave per spingerla oltre l'atmosfera terrestre, è ...

Spazio, via libera al lancio di Starship: la prossima settimana il primo viaggio orbitale del razzo con cui E… la Repubblica

Dopo molti anni di attesa sembra finalmente arrivato il momento del primo lancio orbitale. Da alcuni giorni, il razzo Starship è pronto sulla base di lancio di Boca Chica (Texas), in attesa… Leggi ...Elon Musk alla conquista di Marte, tutto pronto per il lancio del razzo Starship, che potrebbe diventare il razzo dei record ...