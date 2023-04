Star Wars Celebration: una destinazione imperdibile per i fan della Galassia lontana, lontana (Di sabato 15 aprile 2023) Abbiamo partecipato alla Star Wars Celebration 2023, kermesse andata in scena dal 7 al 10 aprile all'Excel di Londra. Ecco il resoconto della nostra esperienza. File chilometriche, una pletora di cosplayer, numerose spade laser puntate in alto e tanto entusiasmo. Sin dal primo istante in cui abbiamo varcato la soglia dell'Excel a Londra ci siamo resi conto di come la passione del fandom nei confronti di Star Wars, saga che ormai ha trasceso i confini della cultura pop, non si sia affievolita affatto nonostante le reazioni controverse alla trilogia sequel. Il franchise ha saputo rinnovarsi nel corso degli ultimi anni avvicinandosi al panorama televisivo e portando in scena nuovi personaggi come Din Djarin e Grogu, diventati una vera e propria macchina da soldi per il … Leggi su movieplayer (Di sabato 15 aprile 2023) Abbiamo partecipato alla2023, kermesse andata in scena dal 7 al 10 aprile all'Excel di Londra. Ecco il resocontonostra esperienza. File chilometriche, una pletora di cosplayer, numerose spade laser puntate in alto e tanto entusiasmo. Sin dal primo istante in cui abbiamo varcato la soglia dell'Excel a Londra ci siamo resi conto di come la passione del fandom nei confronti di, saga che ormai ha trasceso i confinicultura pop, non si sia affievolita affatto nonostante le reazioni controverse alla trilogia sequel. Il franchise ha saputo rinnovarsi nel corso degli ultimi anni avvicinandosi al panorama televisivo e portando in scena nuovi personaggi come Din Djarin e Grogu, diventati una vera e propria macchina da soldi per il …

