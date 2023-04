Stade Brestois-Nizza (domenica 16 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 15 aprile 2023) Lo Stade Brestois di Roy ha artigliato un punto prezioso nell’ultimo turno contro il Reims, risultato che permette di allungare su uno Strasburgo sconfitto a Lens ma che al contempo manda al quintultimo posto i biancorossi dopo il colpaccio dell’Auxerre ad Ajaccio. La lotta salvezza è più che mai aperta, e la sfida odierna vede la squadra del Finistere affrontare il Nizza di Digard. Gli InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 15 aprile 2023) Lodi Roy ha artigliato un punto prezioso nell’ultimo turno contro il Reims, risultato che permette di allungare su uno Strasburgo sconfitto a Lens ma che al contempo manda al quintultimo posto i biancorossi dopo il colpaccio dell’Auxerre ad Ajaccio. La lotta salvezza è più che mai aperta, e la sfida odierna vede la squadra del Finistere affrontare ildi Digard. Gli InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Stade Brestois-Nizza (domenica 16 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Reims-Stade Brestois (domenica 09 aprile 2023 ore 15:00): convocati, formazioni, quote, pronostici… - infobetting : Reims-Stade Brestois (domenica 09 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici -