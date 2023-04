Sta dando messaggi sbagliati | Silvia Toffanin bacchetta l' ospite

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) "Mi sono presentata al provino di Amici e sono scappata": Pamela Camassa lo ha rivelato aa Verissimo su Canale 5. La showgirl, che farà parte del cast della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, ha raccontato che da giovane si presentò ai casting del talent e che tra i prof di ballo c'era Steve La Chance. L'esperienza però non finì bene: "Mi ero presentata come ballerina, passai la prima scrematura. Poi c'era lo stage con i prof del momento. Quell'anno c'era Steve La Chance, in 5 secondi spiegò una breve coreografia e ci disse, eravamo un centinaio, che la dovevamo rifare. Vidi esibirsi altri che già avevano memorizzato tutto. Io non ero in grado. Così feci finta di farmi male a una caviglia, questa cosa non l'ho mai detta". Parlando di altre esperienze, poi, la Camassa ha aggiunto: "Anche a scuola facevo così, quando ...