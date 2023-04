SSC Napoli-Ultras | pace fatta con Aurelio De Laurentiis | “Siamo uniti per vincere”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : La SSC Napoli condanna con fermezza la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avv… - sscnapoli : L’appuntamento con la storia è alle porte! ? Celebra la prima volta del Napoli ai Quarti di Finale di Champions Le… - juventusfc : ?? Allianz Stadium ?? Juventus vs SSC Napoli I bianconeri hanno bisogno del tuo supporto: scegli il gagliardetto e a… - SSC_Mayan : RT @ADeLaurentiis: Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere! #ADL - NapoliAddict : Da Bergamo - Tutti pazzi per Hojlund: l'Atalanta spara altissimo #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Tutto Na… -

Tramite i profili social ufficiali, laricorda la partita in programma oggi alle ore 18:00 contro l'Hellas Verona. Comments commentsLainvita i tifosi napoletani a recarsi in anticipo al Maradona per la gara di questo pomeriggio con il Verona. In occasione della gara di Campionato contro l' Hellas Verona, in programma ...Se, poi, deve andare sotto scorta il presidente De Laurentiis che ha donato alla città onori e gloria e pensa allo sviluppo dellaanche in termini di marketing (Fidelity Card) ... ditemi ...

Pace fatta tra Aurelio De Laurentiis e gli ultras del Napoli, messaggio e foto su Twitter da parte del presidente del club azzurro.Demme Napoli (Foto SSC Napoli). Demme titolare per la prima volta: le formazioni di Napoli Verona. Il Napoli scenderà in campo con la miglior formazione possibile per battere il Verona. Secondo quanto ...