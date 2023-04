Spezia-Lazio, Sarri si becca anche lo sputo di un tifoso spezzino (VIDEO) (Di sabato 15 aprile 2023) In queste ore circola sui social il VIDEO di un tifoso, molto probabilmente dello Spezia, che rifila uno sputo a Sarri, allenatore della Lazio. Il tifoso dopo aver compiuto il misfatto, con destrezza e agilità si allontana e scompare tra la folla mentre il resto del tifo continua a “lamentarsi” per la sconfitta subita. Facciamo un passo indietro. Ieri sera al Picco di La Spezia, la Lazio ha battuto 3-0 la squadra di mister Semplici nella seconda partita della 30° giornata di Serie A. Gol di Immobile, Felipe Anderson e Marco Antonio. Già prima della partita gli animi tra le tifoserie avversarie non erano proprio amichevoli, con scontri nei pressi dello stadio e vicino il centro città che hanno richiesto l’intervento delle forze ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 aprile 2023) In queste ore circola sui social ildi un, molto probabilmente dello, che rifila uno, allenatore della. Ildopo aver compiuto il misfatto, con destrezza e agilità si allontana e scompare tra la folla mentre il resto del tifo continua a “lamentarsi” per la sconfitta subita. Facciamo un passo indietro. Ieri sera al Picco di La, laha battuto 3-0 la squadra di mister Semplici nella seconda partita della 30° giornata di Serie A. Gol di Immobile, Felipe Anderson e Marco Antonio. Già prima della partita gli animi tra le tifoserie avversarie non erano proprio amichevoli, con scontri nei pressi dello stadio e vicino il centro città che hanno richiesto l’intervento delle forze ...

