Spalletti | Siamo stati meno qualitativi di sempre

(Di sabato 15 aprile 2023) Mister Luciano, in Conferenza Stampa post gara Napoli-Verona: "Sono felice del ritorno del pubblico. Perchè poi ho risentito quel supporto che questi ragazzi meritano. Noi ne abbiamo bisogno di quel sostegno. Per noi diventa fondamentale. È una difficoltà che ci creiamo da soli. Per quella che è la bellezza di questa squadra. Il Presidente ha preso in mano la situazione. Come fa lui, quando nessuno se lo aspetta. Così ci sentiamo più forti". La mancata vittoria? "Abbiamo trovato una squadra che si è chiusa. Che ci ha tolto spazio. Bisogna saper occupare gli spazi vuoti.rimasti un pochino troppo a girargli intorno, al vuoto scavato. Senza essere, comesolitamente. Molte difficoltà sono arrivate dalla prova del Verona. Squadra abituata a fare baruzze. Anche a perdere del tempo. Come ...

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, dopo il pari interno col Verona ha parlato a Dazn del ritrovato feeling tra Ultras e società: " Loro sono fondamentali per noi. Abbiamo fatto ottime partite fuor ..."Il Verona si è sempre abbassato e in questi casi per forza devi avere una rete di passaggi corti fino a quando non si trova l'uomo libero. Il posseso palla va fatto con equilibrio. (ANSA) ...