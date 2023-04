Spalletti punge in conferenza | “Tutti sono d’accordo | tranne i milanisti!”

(Di sabato 15 aprile 2023) La sfida tra Napoli e Verona valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, in un Maradona ritornato ai fasti di un tempo, si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Durante il post partita è intervenuto instampa l’allenatore degli azzurri, di seguito quanto dichiarato:felice del ritorno del pubblico, perché poi ho risentito quel supporto che questi ragazzi meritano. Noi ne abbiamo bisogno di quel sostegno, per noi diventa fondamentale. È una difficoltà che ci creiamo da soli, per quella che è la bellezza di questa squadra. Il presidente ha preso in mano la situazione, come fa lui quando nessuno se lo aspetta. Così ci sentiamo più forti. Le dichiarazioni diinSul match di questa sera: Abbiamo trovato una squadra che si è chiusa, che ci ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele93284791 : Varriale punge: «Capolavori di Sarri e Spalletti. Altri club pieni di debiti…» - NapoliAddict : Spalletti punge i tifosi, Fedele sbotta: 'Cerca alibi. Faccia il direttore del personale' #Napoli… - AdriJuve64 : RT @Eurosport_IT: Guardiola 'punge' Spalletti ?? Il tecnico del Napoli aveva risposto ai complimenti di Pep dopo la vittoria con l'Eintrach… - Eurosport_IT : Guardiola 'punge' Spalletti ?? Il tecnico del Napoli aveva risposto ai complimenti di Pep dopo la vittoria con l'Ei… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Guardiola punge Spalletti: “Se lo dico si offende” -

... dove il Napoli senza Osimhen fa il gioco ma non, e il Milan senza il gioco fa la forza dei ... Non solo perché con le due milanesi in semifinale, lo scudetto diapparirebbe più piccolo. ...Il Napoli al ritorno dovrà fare a meno di Anguissa e Kim : "Diventa pesante qualsiasi assenza per noi a questo punto del campionato continua- , però abbiamo calciatori che possono ...Mourinho è 20 anni che gioca così, non è mai evoluto ' Sul Napoli di: ' Il Napoli ha vinto una partita importante e decisiva col Lecce che è sempre un campo complicato. Ha sofferto e ha ...

Spalletti: 'Felice del pubblico. Demme Grande impegno', poi punge i milanisti AreaNapoli.it

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Napoli contro il Verona. "Sono felice del pubblico, perché abbiamo sentito il supporto che i nostri ragazzi meritano di avere.Enrico Fedele non ha gradito le esternazioni di Luciano Spalletti dopo la partita persa in coppa a San Siro. Enrico Fedele pungola Luciano Spalletti dopo le parole del mister rivolte ai tifosi azzurri ...