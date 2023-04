Spalletti: “Mancato il varco giusto. Qui vedo perdite di tempo come in nessun altro stadio” (Di sabato 15 aprile 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida con l’Hellas Verona terminata a reti bianche. E’ finita a reti bianche la sfida della 30esima giornata di Serie A tra Napoli e Hellas Verona con la compagine azzurra che rimane in testa alla classifica a quota 75 punti a differenza degli scaligeri che militano al terzultimo posto con 23 punti. A commentare la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN è intervenuto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti: “Il pareggio? Lo giudico che loro si sono sempre abbassati per cui per forza devi avere una percentuale di passaggi corti che poi servono a scovare il posto libero dove andarsi a inserire, però poi bisogna andare a trovare il buco libero e noi lo abbiamo visto poche volte oggi. Cosa è Mancato? Il possesso palla va fatto con equilibrio, ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 aprile 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida con l’Hellas Verona terminata a reti bianche. E’ finita a reti bianche la sfida della 30esima giornata di Serie A tra Napoli e Hellas Verona con la compagine azzurra che rimane in testa alla classifica a quota 75 punti a differenza degli scaligeri che militano al terzultimo posto con 23 punti. A commentare la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN è intervenuto il tecnico del Napoli, Luciano: “Il pareggio? Lo giudico che loro si sono sempre abbassati per cui per forza devi avere una percentuale di passaggi corti che poi servono a scovare il posto libero dove andarsi a inserire, però poi bisogna andare a trovare il buco libero e noi lo abbiamo visto poche volte oggi. Cosa è? Il possesso palla va fatto con equilibrio, ...

