Spalletti: «In nessuno stadio vedo fare le perdite di tempo che fanno al Maradona»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara contro l'Hellas Verona

Come giudica il possesso palla del Napoli oggi?

«Lo giudico che loro si sono sempre abbassati per cui per forza devi avere una percentuale di passaggi corti che poi servono a scovare il posto libero dove andarsi a inserire, però poi bisogna andare a trovare il buco libero e noi lo abbiamo visto poche volte oggi»

Cosa è mancato?

«Il possesso palla va fatto con equilibrio, poi quando riesci a scavare lo spazio allora ci vuole più velocità, ma il possesso palla va fatto con passaggi semplici, senza toccare la palla quattro volte e senza dare troppa velocità. Bisogna accorgersi dove si scava lo spazio»

Ultimi 20 minuti bellissimi, così dovrà essere martedì

«Per andare a fare la partita di martedì bisogna avere un ...

