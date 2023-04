Spalletti: “Il Verona ha perso molto tempo e si è difeso bene. Noi distratti e poco lucidi” (Di sabato 15 aprile 2023) tempo di lettura: 4 minutiLuciano Spalletti parla in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Verona. Partita pareggiata 0-0 con gli azzurri con la testa visibilmente distratta dal match contro il Milan: “Abbiamo trovato una squadra che si è chiusa, che ci ha tolto qualsiasi possibilità di spazio. Noi abbiamo provato a scavare piano piano ma in questo possesso palla prolungato bisognava riuscire a trovare il varco giusto. Siamo rimasti un pò troppo a girare intorno al vuoto scavato e non siamo stati qualitativi come sempre. Ma molto è dipeso anche dall’atteggiamento del Verona, squadra abituata ad andare all’uomo contro uomo, a fare baruffe sulla seconda palla, che sa perdere tempo quando gli viene concesso. Il tempo che abbiamo perso qui al ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023)di lettura: 4 minutiLucianoparla in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-. Partita pareggiata 0-0 con gli azzurri con la testa visibilmente distratta dal match contro il Milan: “Abbiamo trovato una squadra che si è chiusa, che ci ha tolto qualsiasi possibilità di spazio. Noi abbiamo provato a scavare piano piano ma in questo possesso palla prolungato bisognava riuscire a trovare il varco giusto. Siamo rimasti un pò troppo a girare intorno al vuoto scavato e non siamo stati qualitativi come sempre. Maè dipeso anche dall’atteggiamento del, squadra abituata ad andare all’uomo contro uomo, a fare baruffe sulla seconda palla, che sa perderequando gli viene concesso. Ilche abbiamoqui al ...

