Spalletti fa turnover in vista del ritorno di Champions contro il Milan e il Napoli ne risente

(Di sabato 15 aprile 2023) Un pareggio indolore per la capolista indiscussa delle Serie A. Nella giornata numero 30 la squadra diimpatta 0-0 al Maradonail Verona. Ora ilvede il vantaggio sulla squadra di Sarri seconda scendere a 14 punti. Il margine sulla Lazio è comunque consistente in chiave scudetto. Misterha fattoindeldei quarti diLeagueil. La squadra ne ha risentito (è successa la stessa cosa alnel primo pomeriggio), creando molto poco. Il mister al 73? ha giocato la carta Osimhen, al rientro da un infortunio. Il bomber della Nigeria ha dato vivacità e all’87’ solo la traversa gli ha negato il gol. Al 91? Ngonge, appena entrato, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imago_mundi : RT @anperillo: Per nulla snaturato dall’ampio turnover scelto da #Spalletti, il #Napoli avrebbe meritato la vittoria. 79% di possesso non è… - pepjumped : @Ris__20 io sarei incazzato il giusto perché comunque è stata penso la prima volta che Spalletti fa un ampio turnov… - sportli26181512 : Il Napoli due bloccato dal Verona. Ma Spalletti ritrova Osimhen: gioca 20' e spacca una traversa: Il Napoli due blo… - AScribellito : RT @anperillo: Per nulla snaturato dall’ampio turnover scelto da #Spalletti, il #Napoli avrebbe meritato la vittoria. 79% di possesso non è… - middleton____ : @Ciruzzo17181373 @annatrieste Se consideriamo che c'erano solo 4 titolari non contando Meret che comunque gioca sem… -

massiccio per far riposare i big in vista di martedì sera contro il Milan, ma il problema ... Al 73'mette dentro anche Osimhen per far riassaporare al nigeriano in campo in vista ...(LaPresse) - Calciomercato.itCon unragionato Lucianoha dosato le energie della sua squadra in vista del prossimo impegno di Champions League contro il Milan, in ...... nell'ottica di una gestione delle forze, ha varato un ampio, cambiando per 10/11 la formazione titolare rispetto a quella che era scesa contro gli uomini di. Una scelta che quindi ...

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali: tanto turnover per Spalletti in vista della Champions Tutto Juve

Il nigeriano torna e fa tremare il legno della porta di Montipò in una partita in cui succede poco o nulla su entrambi i fronti ...Un pari bruttino, un pari che somiglia ad una sconfitta condita dall’ennesimo arbitraggio vergognoso. Il primo tempo è noioso. Spalletti fa un turnover moderato ma chi gioca dal primo minuto non riesc ...