Spal-Brescia | le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di sabato 15 aprile 2023) Battaglia in cadetteria tra. Squadre in campo oggi alle 14 per la 33esima giornata di Serie B.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tabellamercatob : 14^ ritorno #SerieB Oggi otto gare A seguire convocati e ultimi undici schierati /3 Alle 14.00 #GenoaPerugia #Genoa… - psb_original : SPAL-Brescia, i convocati: torna van de Looi, assenti Zuculini e Rauti #SerieB - persemprecalcio : ??? Massimo #Oddo, allenatore della #Spal ha parlato alla vigilia della partita col #Brescia. Queste le parole del t… - AleRodella : SPAL-Brescia, i convocati di Gastaldello - - AleRodella : SPAL-Brescia, la formazione di TifoBrescia - -

La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di, match del Paolo Mazza valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023 . La formazione biancazzurra, dopo il successo conquistato nello scontro ...Passando alla zona retrocessione si disputerà l'importantissimo scontro diretto tramentre il Cosenza riceverà il Cittadella . In programma anche Venezia - Palermo. Si disputa anche la ......SERIE A 15.00 Bologna - Milan 18.00 Napoli - Hellas Verona 20.45 Inter - Monza SERIE B 14.00 Ascoli - Sudtirol Bari - Como Benevento - Reggina Cosenza - Cittadella Genoa - Perugia...

Spal-Brescia, la differenza è nei gol da fuori: le rondinelle ne hanno realizzati un settimo degli estensi Giornale di Brescia

In chiave salvezza spicca lo scontro diretto tra Spal e Brescia. Sfida difficile per il Perugia a Genova, mentre il Cosenza ospita il Cittadella. Il big match è in programma alle 16.15 con il Cagliari ...Oggi 8 gare nella 33ª giornata di Serie B, nella lotta per il 2° posto i liguri di Gilardino ospitano il Perugia, i pugliesi di Mignani, a -4, ricevono il Como. La capolista Frosinone a Cagliari. Regg ...