SPAL – Brescia | i convocati

(Di sabato 15 aprile 2023) Lo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista deiper la partita, valida per la 33° giornata del Campionato di Serie BKT 2022-2023. PORTIERI: Alfonso, Brazão, Pomini DIFENSORI: Almici, Arena, Celia, Dalle Mura, Dickmann, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Tripaldelli CENTROCAMPISTI: Contiliano, Fetfatzidis, Maistro, Murgia, Nainggolan, Prati, Tunjov, Zanellato ATTACCANTI: La Mantia, Moncini, Rabbi, Rossi Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoL : Serie B 33ma Giornata 1-1 Modena-Parma Venerdì h.20,30 Ascoli-Sudtirol Sabato h.14 Bari-Como Benevento-Reggina… - tabellamercatob : 14^ ritorno #SerieB Sette gare alle 14.00 Formazioni /6 #SpalBrescia Stesso undici della scorsa settimana per la… - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Spal-Brescia, 33ª giornata Serie B: segui la diretta del match - Mediagol : LIVE Spal-Brescia, 33ª giornata Serie B: segui la diretta del match - bresciasport : SPAL-BRESCIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI Le formazioni ufficiali di Spal e Brescia #brescia #bresciacalcio #serieb… -

Commenta per primo(4 - 3 - 1 - 2): Alfonso; Celia, Meccariello, Arena, Dickmann; Contiliano, Prati, Maistro; Nainggolan; Moncini, La Mantia.( 4 - 3 - 2 - 1): Andrenacci; Karacic, Mangraviti, Cistana, ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida per la 33esima giornata della Serie B 2022/2023 . In classifica, gli emiliani sono diciottesimi con 32 punti (7 vittorie, 11 pareggi, 14 sconfitte), mentre i lombardi sono ......30 ITALIA SERIE B Ascoli - Südtirol 14:00 Bari - Como 14:00 Benevento - Reggina 14:00 Cosenza - Cittadella 14:00 Genoa - Perugia 14:0014:00 Venezia - Palermo 14:00 Cagliari - ...

Spal vs Brescia: le formazioni ufficiali BresciaToday

Il clima delle grandi occasioni (oltre 10.000 spettatori) rende l'idea dell'importanza della partita tra SPAL e Brescia: per entrambe le squadre è una delle ultime occasioni per prendere lo slancio ne ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...