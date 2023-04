Spaccio di eroina e cocaina nel Sannio | arrestato 45enne

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachesannio : #Apertura #AttualitàBenevento Spaccio di coca ed eroina in garage, 45enne ai domiciliari - ottopagine : Dosi di eroina e cocaina vendute ad un prezzo tra 30 e 80 euro: arrestato #Benevento - QdSit : Corriere della droga in giro con l’auto, “sorpreso” con l’eroina nella biancheria intima - QdSit : Spaccio di eroina, l’attesa al bar e lo scambio: pusher sorpreso da agenti fuori servizio - Gazzettino : Spaccio di droga in aumento: triplicati i sequestri di eroina -

... Via Perugia e via Pesaro e cioè quelle strade che sempre più spesso sono teatro di scippi,... uno scenario che denota un'emergenza sociale e vede il ritorno della dipendenza da crack e. ......domiciliari nei confronti di un 45enne di Benevento ritenuto gravemente indiziato die detenzione ai fini di cessione ovvero di numerose cessioni di sostanza stupefacente del tipoe ...Benevento . Detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti: è l'ipotesi di reato per la quale i carabinieri della Compagnia ...e cocaina, dosi che sarebbero state vendute, utilizzando ...

Coca, eroina e hashish: il 'minimarket' di due spacciatori nel boschetto MilanoToday.it

Utilizzava il proprio garage per detenere e spacciare droga, eroina e cocaina in particolare. Con queste accuse sono scattati gli arresti domiciliari per un 45enne di Benevento. Il ...Arresti domiciliari per un 45enne di Benevento accusato di spaccio e detenzione ai fini di cessione di eroina e cocaina. L’ordinanza, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ...