Sousa | «Fatta ripresa importante con l’Inter | chiamata la fortuna!»

(Di sabato 15 aprile 2023) La Salernitana domani giocherà contro il Torino dopo aver pareggiato connell'ultimo turno. Il tecnico Pauloritorna proprio sul match dell'Arechi GRANDE PARTITA ? Paulo, in conferenza stampa – alla vigilia di Torino-Salernitana – è ritornato anche sul match contro: «Tutte le squadre hanno dei punti deboli ma bisogna analizzare anche noi stessi, chi siamo e dove siamo. Stiamo valutando le scelte migliori da fare per la formazione iniziale, possiamo utilizzare diverse strategie. Controabbiamo fatto un secondo tempomettendo in difficoltà una squadra di grandi campioni e abbiamo chiamato la fortuna dalla nostra parte. Bisogna sentire i momenti della partita per fare male ai nostri avversari».