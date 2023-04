Sophie Codegoni raggiunge il milione su Instagram | Soleil Sorge la punzecchia | la reazione piccata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frances99991352 : RT @lara29520783: Sophie Martina Codegoni 'personaggio pubblico e futura mamma di Celine' sei unica , divertente , speciale e ti meriti t… - PandisciaRita : RT @BettinCinzia: Un grande amico se pronto a sostenerli e diffenderli contro tutti @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni @BeppeBasciano @AmedeoV… - VannaEsposito14 : RT @AntonellaRuffo: Fiera di farne parte?? @Sophie_codegoni #basciagoni - BettinCinzia : Un grande amico se pronto a sostenerli e diffenderli contro tutti @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni @BeppeBasciano… - MariaMontemur12 : @Alessan49974889 @AmedeoVenza @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Questi sono gli amici grande, Amedeo -

Un nuovo scontro social trae Soleil Sorge . Le due non hanno mai avuto una particolare simpatia reciproca dopo la fine del loro Grande Fratello Vip : ci sono state, infatti, diverse frecciatine anche ...torna a casa da Ibiza: 'Faccine tristi' in aeroporto con Basciano Bianca Atzei, il dolce gesto per le sue follower incinte: 'Mettiamoci d'accordo'. Ecco di cosa si tratta La festa ...e il fidanzato Alessandro Basciano stanno tornando in Italia dopo alcuni giorni di vacanza trascorsi a Ibiza . La coppia si è, infatti, concessa un po' di relax prima della nascita ...

Sophie Codegoni torna a casa da Ibiza: «Faccine tristi» in aeroporto con Basciano leggo.it

Un nuovo scontro social tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Le due non hanno mai avuto una particolare simpatia reciproca dopo la fine del loro Grande Fratello Vip:ci sono ...Continuano le frecciatine social tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge: questa volta è stata la seconda a dire la sua con un post su Twitter.