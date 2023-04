“Sono così felice”. Andrea Bocelli, la notizia appena data è bellissima: cosa è successo in queste ore (Di sabato 15 aprile 2023) È stato svelato il nome di chi canterà per l’incoronazione di Re Carlo III. Ricordiamo innanzitutto che l’evento si terrà domenica 7 maggio nel parco del Castello di Windsor e il Concerto dell’Incoronazione sarà trasmesso in diretta. Il tutto avverrà davanti a milioni di persone tra ospiti, pubblico e telespettatori da tutto il mondo. Tra i nomi internazionali che spiccano troviamo quelli di Katy Perry, Lionel Richie e i Take That. Tra i diversi cantanti presenti all’incoronazione di Re Carlo III, troviamo anche un noto tenore italiano. Non è in realtà la prima volta che questa persona si esibisce per i reali inglesi, in quanto venne scelto personalmente da Elisabetta II per il Giubileo Di Platino. Inoltre ha cantato per vari presidenti americani, tra cui Obama, Bush e Biden, per l’apertura dei Giochi Olimpici e dei Mondiali di Calcio. Leggi anche: “Lo hanno umiliato”. Harry e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 aprile 2023) È stato svelato il nome di chi canterà per l’incoronazione di Re Carlo III. Ricordiamo innanzitutto che l’evento si terrà domenica 7 maggio nel parco del Castello di Windsor e il Concerto dell’Incoronazione sarà trasmesso in diretta. Il tutto avverrà davanti a milioni di persone tra ospiti, pubblico e telespettatori da tutto il mondo. Tra i nomi internazionali che spiccano troviamo quelli di Katy Perry, Lionel Richie e i Take That. Tra i diversi cantanti presenti all’incoronazione di Re Carlo III, troviamo anche un noto tenore italiano. Non è in realtà la prima volta che questa persona si esibisce per i reali inglesi, in quanto venne scelto personalmente da Elisabetta II per il Giubileo Di Platino. Inoltre ha cantato per vari presidenti americani, tra cui Obama, Bush e Biden, per l’apertura dei Giochi Olimpici e dei Mondiali di Calcio. Leggi anche: “Lo hanno umiliato”. Harry e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emmabonino : Dovrei dire che sono sorpresa? Proprio no. Lui è fatto così. #TerzoPolo - borghi_claudio : @riccardoTit Gli altri non sono stati così fessi da prendere miliardi a prestito - ultimora_pol : Terzo Polo, Emma #Bonino: 'Dovrei dire che sono sorpresa? Proprio no. Lui è fatto così' Nota: Non è stato specific… - nesmiesp : RT @makikmak: ma come fate a elogiare una vita così? Io mi nasconderei sotto al letto dalla vergogna, segnalate in massa!!! Ci sono dei bam… - Arypigliate : che fossi al bar, a casa di amici, a passeggio al lago o in montagna, al mare o in campagna, che viaggiassi in auto… -

"Isola dei Famosi", Cristina Scuccia si prepara a sbarcare in Honduras: ma niente bikini per l'ex suora ... 'Vengo da una vita religiosa, le privazioni non sono un problema. Anzi, le vivo come l'occasione ... Vivo la privazione così, come un dono, come in fondo erano i voti. Per chi mi guarderà, vorrei che mi ... √ Ted Lasso: perché farsi spiegare Maradona da una serie USA Non è assolutamente così, nonostante come il suo protagonista parli al proprio pubblico con una mitezza e una positività davvero disarmanti . Il vero tesoro di " Ted Lasso " sono la miriade di ... Napoli, rubano all'interno di un'azienda a Chiaia: coppia arrestata ...avevano narcotizzato la proprietaria che stava riposando rubando così diversa merce e le chiavi del veicolo. Nella 500 anche altri documenti, oggetti e valori provento di diversi furti sui quali sono ... ... 'Vengo da una vita religiosa, le privazioni nonun problema. Anzi, le vivo come l'occasione ... Vivo la privazione, come un dono, come in fondo erano i voti. Per chi mi guarderà, vorrei che mi ...Non è assolutamente, nonostante come il suo protagonista parli al proprio pubblico con una mitezza e una positività davvero disarmanti . Il vero tesoro di " Ted Lasso "la miriade di ......avevano narcotizzato la proprietaria che stava riposando rubandodiversa merce e le chiavi del veicolo. Nella 500 anche altri documenti, oggetti e valori provento di diversi furti sui quali... Dal tabù della pace al «rascismo»: così la guerra cambia la lingua Avvenire